NYT: в конце 2022 года Netflix запустит дешевый тарифный план с рекламой

В конце 2022 года стриминговый сервис Netflix запустит новый тарифный план с более низкой стоимостью подписки. Он будет предполагать просмотр пользователями рекламы. Об этом сообщил The New York Times.

По информации издания, Netflix намерен запустить на своей платформе рекламу по примеру конкурентов, например HBO Max и Hulu. Эти сервисы уже внедрили более дешевые тарифные планы с демонстрацией рекламы.

Ранее руководство Netflix не рассматривало возможность рекламы в сервисе. Однако в финансовом отчете за первый квартал 2022 года уже числилось упоминание о дешевом тарифе. Его запуск, правда, предполагался не ранее 2023 года.

Согласно документам, попавшим в распоряжение The New York Times, запуск ускорили. Впрочем, официально комментировать информацию о дополнительном тарифе в Netflix отказались.

Ранее Netflix сообщал, что начнет тестировать функцию борьбы с подписчиками, которые делятся своими аккаунтами с друзьями и знакомыми. В Чили, Коста-Рике и Перу внедрят платные «субаккаунты». Пока неизвестно, планирует ли компания отслеживать каким‑либо образом принадлежность пользователей одного профиля к единому домохозяйству.