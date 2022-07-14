Участницу Pussy Riot Анну Кузьминых объявили в розыск

МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых, сообщает ТАСС. Против нее возбуждено уголовное дело о надругательстве над государственным флагом.

РБК пишет, что в августе против нее возбудили уголовное дело из‑за протестной акции в Грузии. Тогда она с другими активистами сожгла чучело с фотографией Владимира Путина и российский флаг.

В прошлом году Кузьминых дважды задерживали и отправляли на 15 суток. После этого она уехала из России.

В конце мая у родственников Кузьминых в Нижнем Новгороде прошел обыск. Сестра активистки Варвара стала свидетелем по уголовному делу о надругательстве над флагом.