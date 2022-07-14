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Вышел новый тизер сериала по вселенной «Властелина Колец»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:45

На ютьюб-канале британского подразделения Amazon Prime появился новый трейлер сериала «Властелин Колец: Кольца власти».

Видео, которое обозначается как «основной тизер», длится 2,5 минуты. В нем показаны захватывающие пейзажи Средиземья, схватки с монстрами и основные герои, включая молодую Галадриэль, мохноногов, гномов, эльфов и людей.

Действие картины развернется за тысячи лет до формирования Братства Кольца. А именно после поражения Моргота и разгадки тайны, где находится его верный ученик Саурон. Последний исчез во время войны, почти уничтожив все. Тогда молодая эльфийская владычица Галадриэль приняла на себя командование Северными армиями, чтобы найти Саурона и оставшихся союзников Моргота.

В шоу покажут, как выглядели в прошлом персонажи и места, известные по кинотрилогии Питера Джексона. Например, королевство гномов Кхазад-дум и молодого Исилдура, который позже станет легендой, получив Кольцо Всевластья после победы над Сауроном. Зрители также увидят полуэльфа Элронда. Он много лет спустя станет правителем Ривенделла.

В проекте снимутся Ленни Генри («Гарри Поттер и узник Азкабана»), Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала»), Оуайн Артур («Смерть в раю») и другие. Первые два сезона снимет режиссер Хуан Антонио Байона. Шоураннерами проекта выступят Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей.

Сериал выйдет на Amazon Prime 2 сентября 2022 года. Amazon планирует снять пять сезонов в Новой Зеландии, а также, возможно, поставит в дальнейшем спин-офф.

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