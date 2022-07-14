«Мы все живем в мире референсов»: Ладо Кватания ответил на обвинения Элджея в плагиате

Команда Элджея обвинила Ладо Кватанию в плагиате при работе над новым клипом Карди Би «Hot Shit», в котором также появляются Канье Уэст и Lil Durk. Рэпер репостнул инстаграм*-сторис креативного агентства FMT.Jetlag, которое занималось созданием клипа Элджея «Urus» и назвало ролик Cardi B «дешевой копией».

Агентство обратило внимание на сцену с быстрым монтажом меняющихся кадров, где Lil Durk стоит на крыше упавшего в реку автомобиля под мостом. Похожая сцена есть и в клипе «Urus» — в ней на крыше автомобиля под мостом стоит Элджей.