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«Мы все живем в мире референсов»: Ладо Кватания ответил на обвинения Элджея в плагиате

Семён Гудошников
Сегодня в 15:39

Команда Элджея обвинила Ладо Кватанию в плагиате при работе над новым клипом Карди Би «Hot Shit», в котором также появляются Канье Уэст и Lil Durk. Рэпер репостнул инстаграм*-сторис креативного агентства FMT.Jetlag, которое занималось созданием клипа Элджея «Urus» и назвало ролик Cardi B «дешевой копией».

Агентство обратило внимание на сцену с быстрым монтажом меняющихся кадров, где Lil Durk стоит на крыше упавшего в реку автомобиля под мостом. Похожая сцена есть и в клипе «Urus» — в ней на крыше автомобиля под мостом стоит Элджей.

Кватания ответил на обвинения в комментарии журналу Super: «Да, мы все живем в мире референсов, когда многое уже было сделано до тебя. Среди прочих отсылок можно упомянуть Placebo, Мисси Эллиотт, Баста Раймс, Бьорк, Wu-Tang Clan, фильм „Кинг-Конг“ Питера Джексона, рекламы Hermes и Air Arabia».

Клип Карди Би на трек «Hot Shit» вышел накануне и на момент написания заметки успел набрать более 2,1 млн просмотров на ютьюбе. Для российского режиссера грузино-украинского происхождения Ладо Кватании ролик стал дебютной работой с иностранными артистами. До этого он снимал музыкальные видео для «Ленинграда», Дельфина, Оксимирона, Хаски, Масла Черного Тмина, Манижи и Noize MC.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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