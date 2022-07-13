Карди Би ходит по стенам, а Канье Уэст ездит на мотоцикле по воде в совместном клипе «Hot Shit»

Американские рэперы Карди Би, Lil Durk и Канье Уэст выпустили клип на совместный трек «Hot Shit». Посмотреть его можно на ютьюб-канале Карди.
В ролике Карди Би в футуристичном костюме ходит по стенам и читает свой куплет на шпиле небоскреба, Lil Durk стоит под сотней прицелов на крыше потопленной машины, а Канье ездит на мотоцикле по воде и по-прежнему скрывает лицо под черной маской.
Снял клип российский режиссер Ладо Кватания, для которого эта работа стала дебютом с иностранными артистами. Ранее он снимал клипы для Хаски, а также поставил «Fata Morgana» Оксимирона и Marcul.
Также над роликом поработал Лоу Роуч, известный как стилист Зендеи. Он стилизовал образы Карди Би.
Трек «Hot Shit» вышел в начале июля. Для Карди Би это первая с осени 2021 года композиция, где она выступает как основной артист.
Артистка рассказала, что к выходу готовится еще одна ее новая композиция, но рассказала о ее названии и не уточнила дату релиза. После выпуска новой песни Карди Би намерена работать над вторым студийным альбомом. Первый — «Invasion of Privacy» — вышел в 2018 году.