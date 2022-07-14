Глава ВОЗ призвал все страны мира вернуть масочный режим

Пандемия коронавируса «далека от завершения», заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Он призвал все страны мира вновь ввести масочный режим и другие меры безопасности, передает Sky News.

На фоне увеличения числа случаев COVID-19 и госпитализаций Гебреисус призвал правительства «применить проверенные меры, такие как масочный режим, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения».

«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников», — сказал он. Глава ВОЗ также выразил обеспокоенность «растущей тенденцией смертности».

Среди вариантов и подвариантов, отслеживаемых ВОЗ, есть BA.2.75, который был впервые обнаружен в Индии в мае. Ученые говорят, что этот вариант может быстро распространяться и обходить иммунитет вакцинированных и переболевших.

«Мы находимся в гораздо лучшем положении, чем в начале пандемии. Конечно, достигнут большой прогресс. У нас есть безопасные и эффективные инструменты, которые предотвращают инфекции, госпитализации и смерти. Однако мы не должны принимать их как должное», — подчеркнул Гебреисус.

12 июля оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом вновь рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях. Это связано с подъемом заболеваемости.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом составляет 564 259 191. Россия по этому показателю находится на девятом месте, а в первой тройке — США, Индия и Бразилия.