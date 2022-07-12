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Власти Москвы вновь рекомендовали носить маски в закрытых общественных помещениях

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:29

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом вновь рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях. Это связано с подъемом заболеваемости, сообщается в телеграм-канале социального комплекса мэрии.

«Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «Омикрона», — говорится в сообщении. Также рекомендуется делать прививки от коронавируса.

Оперштаб пояснил, что за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей, число госпитализаций увеличилось на 9%. В большинстве случаев заболевание лечится как ОРВИ, но коронавирус все еще опасен для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

1 июля Роспотребнадзор объявил о снятии всех ограничений, введенных в России из‑за пандемии коронавируса. Это касается масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и других мер. В ведомстве заявили, что могут вернуть ограничения, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

В Роспотребнадзоре отметили, что за четыре месяца в России недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза — с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06 — и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

93% подтвержденных случаев COVID-19 в России протекают либо в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания), либо бессимптомно, отметили в ведомстве. «Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса», — добавили в Роспотребнадзоре.

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