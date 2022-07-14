Apple TV+ покажет сериал о создателе Ferrari. Над ним будет работать автор «Острых козырьков»

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустит сериал, посвященный биографии создателя бренда Ferrari Энцо Феррари. Разработают его сценарист «Острых козырьков» Стивен Найт и режиссер Стефано Соллима («Гоморра»), сообщил The Hollywood Reporter.

Проект будет основан на книге Луки Даль Монте «Ferrari Rex» — она рассказывает историю жизни автогонщика и конструктора. Среди исполнительных продюсеров шоу окажутся Лоренцо Мьели и Паоло Соррентино («Молодой Папа»).

«Я очень рад рассказать такую захватывающую историю об этом легендарном человеке и его культовом бренде. Совершенно необыкновенная жизнь Энцо Феррари была определена его драматичным личными и профессиональным путем, и Ferrari — это празднование невероятно сложного и удивительного человека», — сказал Найт.

Сериал расскажет о пяти годах из жизни Феррари. В это время он переживал трагическую гибель своего первенца, потерял ведущего пилота Хуана Мануэля Фанхио и восстанавливал гоночную команду, начав работать с пятью восходящими звездами.

«Через его отношения с Ferrari Spring Team, пятью гонщиками, которых Энцо „усыновил“ в своей команде после потери первенца, мы исследуем уникальные качества, великий гений и темную одержимость, которые превратили этого человека в легенду», — рассказал Соллима.

Проект Apple TV+ станет не единственной попыткой экранизировать жизни Энцо Феррари в ближайшее время. Режиссер «Али» и «Схватки» Майкл Манн также работает над байопиком, в котором снимутся Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли.