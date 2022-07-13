КНДР признала независимость ДНР

Денис Пушилин заявил, что КНДР (Северная Корея) признала независимость Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Глава ДНР также подчеркнул, что такое политическое решение станет основой для развития отношений и в сфере экономики. «Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — добавил он.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он стал первым мировым лидером, который принял такое решение.