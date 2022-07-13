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Германия полностью перестанет закупать российский уголь с августа, а нефть — с декабря

Виктория Шанина
Сегодня в 8:56

Германия полностью откажется от импорта российского угля с 1 августа, с 31 декабря планируется прекратить также закупки нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на помощника канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорга Кукиса.

«Любой, кто знает историю трубопровода „Дружба“, который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, мы добьемся этого через несколько месяцев», — заявил он.

Сейчас немецкие власти ищут альтернативу российским ресурсам. Среди вариантов — США и Катар.

Кукис добавил, что ФРГ строит терминалы для сжиженного природного газа. Однако в поставках энергоресурсов все еще есть большой пробел.

В мае лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций. Он, в частности, предполагает частичный запрет импорта нефти из России.

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