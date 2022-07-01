Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения в России

Роспотребнадзор остановил действие всех ограничений, введенных в России из‑за пандемии коронавируса. При необходимости они могут заработать вновь, говорится на сайте ведомства.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что за четыре месяца в России недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза — с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06 — и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

93% подтвержденных случаев COVID-19 в России протекают либо в легкой форме — в виде острого респираторного заболевания, либо бессимптомно, отметили в ведомстве. «Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса», — добавили в Роспотребнадзоре.