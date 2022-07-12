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Тимур Бекмамбетов позвал Криса Пратта сняться в сиквеле «Особо опасен»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:50

Режиссер Тимур Бекмамбетов в своем твиттере пригласил актера Криса Пратта сняться в продолжении «Особо опасен». Недавно фильм попал в топ-10 самых просматривемых в США на Netflix.

Бекмамбетов выложил ролик, в котором «Особо опасен» стоит на шестом месте популярных фильмов, и написал «Wanted 2?» («„Особо опасен?“»).

Пратт пока еще не ответил на предложение постановщика. В картине он сыграл офисного коллегу главного героя и запомнился сценой, в которой его ударяют клавиатурой по лицу.

«Особо опасен» 2008 года стал голливудским дебютом для Бекмамбетова. В главных ролях снялись Джеймс МакЭвой, Морган Фриман и Анджелина Джоли, а эпизодические роли исполнили российские актеры Константин Хабенский и Дато Бахтадзе.

Картина рассказывает об офисном планктоне, который неожиданно узнает, что он потомственный суперкиллер. В мировом прокате «Особо опасен» собрал более 340 млн долларов, а также удостоился нескольких кинопремий, среди которых две номинации на «Оскар».

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