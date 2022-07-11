Фильм Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» вошел в топ-10 на Netflix

Боевик «Особо опасен» режиссера Тимура Бекмамбетова вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов США на Netflix. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Bazelevs.

Так, 7 июля картина была на девятом месте, а к концу недели поднялась на шестую позицию, следует из данных портала FlixPatrol, который отслеживает предпочтения подписчиков стриминговых сервисов.

«Особо опасен» 2008 года стал голливудским дебютом для Бекмамбетова. В главных ролях снялись Джеймс МакЭвой, Морган Фриман и Анджелина Джоли, а эпизодические роли исполнили российские актеры Константин Хабенский и Дато Бахтадзе.

Картина рассказывает об офисном планктоне, который неожиданно узнает, что он потомственный суперкиллер. В мировом прокате «Особо опасен» собрал более 340 млн долларов, а также удостоился нескольких кинопремий, среди которых две номинации на «Оскар».