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Умер актер из «Твин Пикса» Ленни фон Долен

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:47

В возрасте 63 лет скончался актер Ленни фон Долен. Об этом сообщает Variety.

Причина смерти неизвестна.

«5 июля мир потерял великолепного человека». Ленни был увлечен всем и всеми. Он всегда вел за собой, будь то увлекательная беседа, художественное творчество или путешествие по новым местам. Он любил хорошо посмеяться. В память о нем мы живем полной жизнью», — написала его сестра Кэтрин.

Наибольшую популярность актер получил, благодаря роли страдающего агорафобией Гарольда Смита в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс». Фон Долен также сыграл одного из злодеев в фильме «Одиндома-3», а совсем недавно появился в сериале Сета МакФарлейна «Орвилл».

Ранее, 10 июня, на 66-м году жизни скончалась певица Джули Круз, исполнившая музыкальную тему сериала «Твин Пикс». В 2018 году у певицы диагностировали волчанку.

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