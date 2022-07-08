Игра It Takes Two разошлась тиражом в 7 млн копий

Авторы игры также опубликовали фотографию Джозефа Балдеррамы, который озвучил персонажа по имени Коди. На снимке он пытается выбросить слониху Лапку с моста.

Видеоигра It Takes Two преодолела отметку в семь миллионов проданных копий. Об этом рассказал разработчик Hazelight Studios в твиттере.

Релиз It Takes Two состоялся в марте 2021 года. С момента выхода игра получила множество хороших отзывов от критиков и завоевала десятки наград. Ее уникальность заключается в отсутствии режима одиночной игры. Игру можно пройти только в кооперативном режиме с другом или партнером лично или по сети.

В феврале этого года стало известно, что It Takes Two получит киноадаптацию. Ею займутся сценаристы Патрик Кейси и Джош Миллер, известные по картине «Соник в кино» и его сиквелу.

It Takes Two рассказывает о приключениях находящихся на грани развода Коди и Мей, которые были превращены в живых кукол из коробки игрушек их дочери Роуз. Оказавшись в фантастическом мире, они должны помириться и справиться с препятствиями на пути, чтобы вернуться к нормальной жизни.