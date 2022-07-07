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Starbucks может продать российские активы ресторатору Антону Пинскому

Виктория Шанина
Сегодня в 10:57

Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на свой российский бизнес. Скорее всего, им станет ресторатор, основатель Pinskiy & Co Антон Пинский, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие компании.

Эту информацию подтвердил изданию также один из знакомых Пинского. Ранее о том, что ресторатор может «забрать большую часть локаций сети», писал в своем телеграм-канале бизнесмен Александр Сысоев.

Сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля. Антону Пинскому перейдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом и помещение в торговом центре «Пушкино Парк», которое находится у компании в собственности.

Однако использовать продукцию, бренд и технологии сети ресторатор не сможет. Новый владелец должен будет провести ребрендинг, как это ранее произошло с «Макдоналдсом», который переименовался во «Вкусно — и точка».

Антон Пинский информацию о сделке не подтвердил. Starbucks и ФАС на запросы «Ведомостей» не ответили.

Starbucks объявил о приостановке деятельности в России на фоне «военной спецоперации» 4 марта. Тогда компания заявила, что ее лицензированный партнер будет помогать почти двум тысячам сотрудников российского подразделения сети.

23 мая Starbucks официально объявил о полном уходе из России. Сеть пообещала продолжить выплачивать деньги сотрудникам в течение шести месяцев и помочь им с трудоустройством.

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