Полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» отреставрировали после нападения в 2018 году

Третьяковская галерея отреставрировала картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» после нападения, совершенного 25 мая 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Третьяковке рассказали: «При восстановлении произведения после вандального нападения <…> были использованы новейшие материалы и технологии в реставрационной области, специалистами музея был разработан целый ряд ноу-хау». Агентство при этом не приводит деталей и не сообщает, какие новые разработки были применены реставраторами.

Картину Репина повредил посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин. Холст был разорван в трех местах, пострадала авторская рама.

Мужчина решил, что «картина неправильная — Иван Грозный не убивал своего сына, поэтому ее нужно было порвать». Он сообщил, что перед нападением выпил водки.

Ущерб полотну оценили в 30 млн рублей. Было заведено уголовное дело по части второй статьи 243 УК (уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия). В 2019 году суд приговорил Подпорина к 2,5 года колонии общего режима.

В 1913 году на картину уже нападали вандалы. Иконописец и старообрядец Абрам Балашов в припадке ярости нанес картине три удара ножом. Тогда сильно пострадали лица изображенных, Репину пришлось рисовать их практически с нуля.