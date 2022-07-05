Алексей Кудрин уволился из СПбГУ по собственному желанию

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин уволился из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проректора по организации работы с персоналом СПбГУ Владимира Еремеева

По его словам, Кудрин уволился по собственному желанию.

30 мая председатель Счетной палаты отказался участвовать в выборах декана факультета свободных искусств и наук, который возглавлял ранее. Он был единственным претендентом на должность, в связи с чем исполняющим обязанности декана стала Нина Савченкова.

Кудрин занимал должность декана факультета свободных искусств и наук с 2011 года. По какой причине он отказался от участия в новых выборах, неизвестно. Источники РБК сообщали, что Кудрин был не согласен с позицией ректора по развитию факультета.