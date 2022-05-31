Алексей Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин покинул пост декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщил сайт вуза.

Кудрин отказался от участия в выборах декана. Его предыдущий срок на этом посту завершился 29 мая. Кудрин был единственным претендентом на должность, в связи с чем исполняющим обязанности декана стала Нина Савченкова.

В ближайшее время в вузе объявят новые выборы. Проректор Елена Чернова намерена встретиться с завкафедрами факультета и обсудить с ними вопросы организации дальнейшей работы.

Кудрин занимал должность декана факультета свободных искусств и наук с 2011 года. По какой причине он отказался от участия в новых выборах, неизвестно. По словам источников «РБК», Кудрин не согласен с позицией ректора по развитию факультета.