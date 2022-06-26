Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России

Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт российского золота в ответ на «спецоперацию» на территории Украины. Об этом сообщается в заявлении британского правительства.

Борис Джонсон объявит об этом на саммите G7 и призовет другие страны сделать то же самое. Подобный запрет «напрямую ударит по российским олигархам и нанесет удар в самое сердце военной машины Путина», сказал британский премьер-министр. Соответствующий законопроект будет внесен в британский парламент на следующей неделе.

Согласно планам Джонсона, запрет будет применяться к вновь добытому или очищенному золоту, а также не коснется золота, экспортированного из России ранее.

«С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», — заявили в правительстве Великобритании.

Отмечается, что объем экспорта золота из России составил в 2021 году 12,6 млрд фунтов стерлингов. Объем российского импорта, попавшего под британские санкции, достиг 13,5 млрд.