перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Агентство «Москва»
Алексей Кудрин уволился из СПбГУ по собственному желанию 18:31
Re:Store начал поставлять iPhone и MacBook в Россию с помощью параллельного импорта 17:52
«Яндекс Go» начал тестировать тариф «Попутчик» для совместных поездок с незнакомцами 17:23
Япония ввела запрет на импорт российского золота и расширила список санкций 17:22
В НАТО подписали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в альянс 17:17
Maxime Lebrun/Unsplash
Yum! Brands, владелец бренда KFC, продает российскую сеть местной компании 17:14
Госдума одобрила присвоение гражданским лицам, участвующим в «спецоперации», статуса ветерана 16:45
Вышел локализованный трейлер «Трех тысяч лет желаний». Фильм Джорджа Миллера все же покажут в России 16:45
Госдума не стала рассматривать законопроект о Дне победы над «милитаристской Японией» 15:58
Volkswagen объявил о закрытии производства в Нижнем Новгороде 15:57
Пресс-материалы
«Афиша Daily» и «Сила ветра» разыгрывают две ночи в глэмпинге в Березках 15:11
Россия не будет участвовать в «Детском Евровидении» 15:02
The Guardian: в сеть утекли данные 1 млрд жителей Китая. Это один из крупнейших взломов в истории 14:52
Ректору РАНХиГС предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества 14:10
Госдума разрешила создать банк экстремистских материалов 13:58
Слабоалкогольные коктейли стали лидерами по темпам роста продаж среди спиртных напитков в России 12:59
Chris_Chow/Unsplash
Главная лига бейсбола планирует внедрить роботов-рефери в 2024 году 12:26
В клубе «16 тонн» выступит электронный дуэт Alampa 11:52
Empire показал новые кадры из второго «Аватара» с персонажами Кейт Уинслет и Клиффа Кертиса 10:59
Джеймс Кэмерон может передать четвертого и пятого «Аватара» другому режиссеру 10:46

Volkswagen объявил о закрытии производства в Нижнем Новгороде

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:57

Автомобильный концерн Volkswagen Group Rus в ближайшее время закроет свое производство в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

В Volkswagen Group Rus подчеркнули, что процедура закрытия полностью соответствует российскому трудовому законодательству, все права сотрудников будут соблюдены. По данным источников Autonews.ru, уже 5 октября предприятие будет ликвидировано.

«В начале июня большинство сотрудников „Фольксваген Груп Рус“ в Нижнем Новгороде приняли предложение добровольно покинуть компанию. В настоящий момент количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек», — рассказали в компании.

В пресс-службе добавили, что речь идет не о производственном персонале ГАЗа, а только о собственных сотрудниках Volkswagen Group Rus. Всего, по данным профсоюза, сейчас на предприятии работает около 210 человек.

Ранее Volkswagen пообещал сотрудникам в Нижнем Новгороде выплатить за добровольное увольнение до шести окладов. Так, согласно предложению компании, при увольнении до 17 июня сотрудник мог получить шесть окладов, до 29 июня — только пять.

События недели на afisha.ru
фестиваль
Архстояние-2022: Счастье есть?
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
джаз
Hot Havana Orchestra
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Развод. Фильм первый
Молодожены пытаются продать ипотечную квартиру и скандалят
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
VolksWagen
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить