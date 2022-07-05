Volkswagen объявил о закрытии производства в Нижнем Новгороде

Автомобильный концерн Volkswagen Group Rus в ближайшее время закроет свое производство в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

В Volkswagen Group Rus подчеркнули, что процедура закрытия полностью соответствует российскому трудовому законодательству, все права сотрудников будут соблюдены. По данным источников Autonews.ru, уже 5 октября предприятие будет ликвидировано.

«В начале июня большинство сотрудников „Фольксваген Груп Рус“ в Нижнем Новгороде приняли предложение добровольно покинуть компанию. В настоящий момент количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек», — рассказали в компании.

В пресс-службе добавили, что речь идет не о производственном персонале ГАЗа, а только о собственных сотрудниках Volkswagen Group Rus. Всего, по данным профсоюза, сейчас на предприятии работает около 210 человек.

Ранее Volkswagen пообещал сотрудникам в Нижнем Новгороде выплатить за добровольное увольнение до шести окладов. Так, согласно предложению компании, при увольнении до 17 июня сотрудник мог получить шесть окладов, до 29 июня — только пять.