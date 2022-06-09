Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться

Автомобильный концерн Volkswagen предложил своим сотрудникам из подразделения в Нижнем Новгороде добровольно расторгнуть трудовые договоры в течение июня. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на российский профсоюз работников компании.

Автоконцерн предложил выплатить за увольнение до шести окладов. По словам юристов, компании проводят добровольное увольнение вместо сокращений, но уровень компенсации, как правило, тот же.

Как отмечает издание, речь идет о 200 работниках контрактной сборки Volkswagen и Skoda на базе группы ГАЗ. Площадка находится в простое с 3 марта, и выпуск автомобилей может не возобновиться из‑за санкций США против ГАЗа.

Согласно предложению «Фольксваген Груп Рус», при увольнении до 17 июня сотрудник может получить шесть окладов, до 29 июня — только пять. Также работникам предложат медстраховку до конца 2022 года и личное IT-оборудование.

«Коммерсант» пишет, что это «первая известная программа добровольного ухода с начала кризиса». При этом, как говорят представители профсоюза, «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет».