перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Rolling Stone составил список 200 главных хип-хоп-альбомов. В первой тройке — Jay-Z и Outkast 12:16
«Почта России» стала ИТ-компанией 12:14
В России выявили 3 774 новых случая COVID-19 11:06
Pixies опубликовали трек «There is a Moon On» — он войдет в восьмой альбом группы 11:05
Jack White/YouTube
Экс-фронтмен The White Stripes Джек Уайт выпустил клип «If I Die Tomorrow» 10:05
Против H&M подали иск о дискриминации покупателей по национальному признаку 9:55
Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться 9:34
Apple TV+ опубликовал трейлер сериала «Черная птица» о маньяке Ларри Холле 3:17
Hulu выпустил трейлер сериала о боксере Майке Тайсоне от сценариста фильма «Тоня против всех» 2:26
ET Canada/YouTube
Кристен Стюарт анонсировала кастинг в свое реалити-шоу о ЛГБТ-охотниках за привидениями 1:45
Netflix представил тизер норвежского хоррора «Тролль» от режиссера «Tomb Raider: Лара Крофт» 0:34
В ВОЗ заявили, что оспой обезьян можно заразиться повторно Вчера в 23:47
Появился новый тизер фильма «Тор: Любовь и гром». В нем появились «Стражи Галактики» Вчера в 22:54
Гимнастки США подали в суд на ФБР. Они считают, что расследование против Ларри Нассара начали поздно Вчера в 22:50
Prime Video/YouTube
Вышел дебютный трейлер «Списка смертников» с Крисом Праттом в главной роли Вчера в 22:27
HBO отменил сериал «Полусвет» от Джей Джея Абрамса Вчера в 21:44
Huawei начала закрывать свои магазины в России из‑за дефицита продукции Вчера в 21:30
Энтони Хопкинс примет участие в новом фильме Зака Снайдера «Rebel Moon» Вчера в 20:48
Исследование: затраты на борьбу с последствиями изменения климата выросли на 800% за 20 лет Вчера в 20:32
Запрет ЛГБТ-пропаганды среди взрослых, первый трейлер «Черного Адама» и другие новости дня
Вчера в 20:16 дайджест

Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться

Виктория Шанина
Сегодня в 9:34

Автомобильный концерн Volkswagen предложил своим сотрудникам из подразделения в Нижнем Новгороде добровольно расторгнуть трудовые договоры в течение июня. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на российский профсоюз работников компании.

Автоконцерн предложил выплатить за увольнение до шести окладов. По словам юристов, компании проводят добровольное увольнение вместо сокращений, но уровень компенсации, как правило, тот же.

Как отмечает издание, речь идет о 200 работниках контрактной сборки Volkswagen и Skoda на базе группы ГАЗ. Площадка находится в простое с 3 марта, и выпуск автомобилей может не возобновиться из‑за санкций США против ГАЗа.

Согласно предложению «Фольксваген Груп Рус», при увольнении до 17 июня сотрудник может получить шесть окладов, до 29 июня — только пять. Также работникам предложат медстраховку до конца 2022 года и личное IT-оборудование.

«Коммерсант» пишет, что это «первая известная программа добровольного ухода с начала кризиса». При этом, как говорят представители профсоюза, «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет».

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
детектив
Пропавшая
Джерард Батлер бросается на поиски пропавшей жены
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
VolksWagen
Коммерсант
Группа ГАЗ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить