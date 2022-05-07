В сеть слили полноценный трейлер второго «Аватара»

В сети появился полноценный трейлер фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. В мировой прокат картина выйдет 14 декабря, а осенью в кинотеатрах вновь покажут отреставрированный оригинал. В России сиквел не ожидается.
Сюжет грядущего фильма будет развиваться спустя 14 лет после событий первой киноленты. В сиквеле расскажут о Джейке Салли и Нейтири, которые построили свой собственный райский уголок на Пандоре и стали родителями. Однако люди опять попытаются захватить планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.
Официально трейлер должны были показать только на следующей неделе.
В фильме вновь сыграют Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Джоэль Мур, Дилип Рао, Мэтт Джералд и Сигурни Уивер. Также в «Аватаре» появятся новые персонажи, чьи роли исполнят Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Эди Фалко, Брендан Коуэлл, Мишель Йео, Джемейн Клемент, Уна Чаплин, Вин Дизель и С.Дж. Джонс.
Ранее Джеймс Кэмерон рассказывал, чего ждать от новых фильмов, которые будут выходить год за годом, и с какими новыми героями зрителю предстоит познакомиться.
«Главной темой сиквелов станет семья. Фильмы расскажут о том, на что Салли и Нейтири готовы пойти, чтобы сохранить и обезопасить своих родных», — отмечал режиссер.