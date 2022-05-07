В сеть слили полноценный трейлер второго «Аватара»

В сети появился полноценный трейлер фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. В мировой прокат картина выйдет 14 декабря, а осенью в кинотеатрах вновь покажут отреставрированный оригинал. В России сиквел не ожидается.

Сюжет грядущего фильма будет развиваться спустя 14 лет после событий первой киноленты. В сиквеле расскажут о Джейке Салли и Нейтири, которые построили свой собственный райский уголок на Пандоре и стали родителями. Однако люди опять попытаются захватить планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.

Официально трейлер должны были показать только на следующей неделе.