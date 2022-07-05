Empire показал новые кадры из второго «Аватара» с персонажами Кейт Уинслет и Клиффа Кертиса

В сети появились новые кадры из сиквела научно-фантастического фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. Журнал Empire напечатал их в своем новом выпуске, который выйдет только 7 июля, но пару кадров можно найти онлайн — на сайте Empire и в инстаграм-аккаунте* издания.

На снимках можно увидеть персонажей актрисы Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна», «Аммонит», «Титаник») и Клиффа Кертиса («Преступные связи», «Кокаин», «Форсаж: Хоббс и Шоу») — Ронал и Тоновари.

Как отмечает Empire, Ронал — это «глубоко верный и бесстрашный лидер». Какую роль в мире «Аватара» играет Тоновари, пока неясно.