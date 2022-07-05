Empire показал новые кадры из второго «Аватара» с персонажами Кейт Уинслет и Клиффа Кертиса

В сети появились новые кадры из сиквела научно-фантастического фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. Журнал Empire напечатал их в своем новом выпуске, который выйдет только 7 июля, но пару кадров можно найти онлайн — на сайте Empire и в инстаграм-аккаунте* издания.
На снимках можно увидеть персонажей актрисы Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна», «Аммонит», «Титаник») и Клиффа Кертиса («Преступные связи», «Кокаин», «Форсаж: Хоббс и Шоу») — Ронал и Тоновари.
Как отмечает Empire, Ронал — это «глубоко верный и бесстрашный лидер». Какую роль в мире «Аватара» играет Тоновари, пока неясно.
Сюжет будущего фильма будет развиваться спустя четырнадцать лет после событий первой киноленты. В сиквеле расскажут о Джейке Салли и Нейтири, которые построили свой собственный райский уголок на Пандоре и стали родителями. Однако люди опять попытаются захватить планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.
В фильме вновь сыграют Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Джоэл Дэвид Мур, Дилип Рао, Мэтт Джералд и Сигурни Уивер. Также в «Аватаре» появятся новые персонажи, чьи роли, помимо Кейт Уинслет и Клиффа Кертиса, сыграют Эди Фалько, Брендан Коуэлл, Мишель Йео, Джемейн Клемент, Уна Чаплин, Вин Дизель и С.Дж.Джонс.
Ранее Джеймс Кэмерон рассказывал, чего ждать от новых фильмов, которые будут выходить год за годом, и с какими новыми героями зрителю предстоит познакомиться.
«Главной темой сиквелов станет семья. Фильмы расскажут о том, на что Салли и Нейтири готовы пойти, чтобы сохранить и обезопасить своих родных», — отмечал режиссер.
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