Организаторов Уимблдона оштрафовали на миллион долларов за недопуск российских теннисисток

Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) за недопуск российских и белорусских спортсменок на три турнира в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме, которые прошли в Великобритании в преддверии Уимблдона. Об этом сообщает газета Daily Mail.

LTA оштрафовали на 620 тыс. фунтов стерлингов, а AELTC — на 207 тыс. Общая сумма штрафов составила миллион долларов.

Организации намерены подать апелляцию на решение WTA при поддержке британского правительства. Однако это можно сделать только после того, как они выплатят штраф.

Британский министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис не согласилась с решением WTA. Она считает, что LTA и Уимблдон «следует похвалить за их стремление сделать Россию международным спортивным изгоем» из‑за «военной операции» на территории Украины.

В апреле Уимблдон объявил об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в турнире. В этом году на Уимблдоне должны были выступить первая ракетка мира Даниил Медведев и восьмой номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Андрей Рублев.

Кроме того, в соревновании должны были принять участие Карен Хачанов, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и другие теннисисты.