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СМИ: российских и белорусских теннисистов не допустят до Уимблдона

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:39

На Уимблдон не допустят российских и белорусских теннисистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Высокопоставленный международный теннисный чиновник рассказал газете, что данное решение принято из‑за российской «военной операции» на территории Украины.

В этом году на турнире должны были выступить вторая ракетка мира Даниил Медведев и восьмой номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Андрей Рублев. Также в соревновании должны были принять участие Карен Хачанов, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и другие теннисисты.

1 марта Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и отменила все турниры в стране. Аналогичные санкции наложены и на Федерацию тенниса Беларуси.

Российским и белорусским теннисистам не запрещено выступать на турнирах индивидуально. При этом национальным командам стран участие в турнирах 2022 года запрещено.

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