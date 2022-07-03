В Кремле считают, что россиянам нужны игры и сервисы с духовно-нравственными ценностями

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Рустам Абдуллин
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Российских геймеров нужно «защищать от деструктивного контента», а для этого нужно развивать отечественную игровую индустрию на основе традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей. Об этом заявила ТАСС начальник Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

Компьютерные игры она назвала «инструментом мягкой силы», потому что они могут передавать «различную смысловую интерпретацию тех или иных исторических, культурных, социально-экономических событий» и тем самым влиять на пользователей.

По словам Матвеевой, от такого «инструмента влияния» россиян нужно защищать, разрабатывая собственный геймдев с «качественными, проверенными, безопасными отечественными» играми. Для этого должны появиться свои специалисты, отметила чиновница.

Ее слова прозвучали на открытии конкурса «Начни игру», цель которого — объединить разработчиков игр, гейм-дизайнеров, программистов и других специалистов, желающих начать работу в игровой индустрии.

22 июня в Госдуме прозвучало предложение о создании компьютерных игр для «продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии» и «героизации ведомства». На эту тему уже провели совещание.

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