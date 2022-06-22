Росгвардия думает улучшить свой имидж с помощью компьютерных игр

Росгвардия рассматривает идею улучшения своего имиджа с помощью компьютерных игр. Такую идею предложил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Хинштейна директору ведомства Виктору Золотову.

«Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение», — говорится в документе.

В Росгвардии заявили, что прорабатывают эту инициативу. Хинштейн считает, что благодаря играм можно улучшить престиж и других силовых ведомств.

В письме также говорится, на площадке думского комитета прошло совещание на эту тему, в котором участвовали представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и Минцифры.

Участники встречи решили, что Росгвардию можно популяризировать при помощи новой компьютерной тактическо-командной игры или через интеграцию ее брендирования в существующую игру с созданием уникальных персонажей. В качестве варианта рассматривается добавление росгвардейцев в онлайн-шутер «Калибр», разработанный кипрской 1С-777 Limited.

Деньги для реализации проекта могут предоставить в рамках гранта РФИТ или иных бюджетных мер поддержки без привлечения средств Росгвардии.

Вопрос популяризации Росгвардии через компьютерные игры начал обсуждаться около полугода назад — еще до начала «спецоперации» на Украине, сказал осведомленный источник издания. По его словам, участники одной из встреч предложили VK сделать отдельную игру про силовое ведомство, но компания согласилась лишь предоставить экспертную поддержку.

В последнее время Росгвардия использует и другие средства, чтобы поднять свой имидж у детской и подростковой аудитории. Так, в начале июня силовое ведомство представило ко Дню защиты детей игрушки со служебными машинами и боевыми вертолетами. А буквально на следующий день выпустило детский комикс о Лесгвардии, которая защищает мегаполис, населенный зверями.