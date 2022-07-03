Умер ученый-физик Дмитрий Колкер, задержанный прямо в больнице, несмотря на последнюю стадию рака

Умер заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер, задержанный по подозрению в госизмене. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, Колкер был доставлен в Городскую клиническую больницу № 29, где и скончался в ночь со 2 на 3 июля.

О задержании Колера стало известно 1 июля. Сын Дмитрия Колкера Максим сообщил, что ученый был задержан сотрудниками ФСБ, когда тот находился на лечении в больнице. По словам его дочери Алины Мироновой, у мужчины была диагностирована последняя, четвертая стадия рака.

«В семь часов [утра] забрали больного человека, который практически при смерти и питался через трубочку в вене, из частной клиники. При этом только там ему могли помочь (мы были во всех клиниках Новосибирска). И в семь утра мне звонит следователь, что ваш отец арестован. <…> Потом следователь говорил маме, что там [в СИЗО] классные условия, есть холодильник. Человек питается из трубочки в вене, а не из холодильника», — рассказал «Тайге.инфо» сын Колкера.

Дмитрия Колкера задержали по подозрению в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Максим Колкер пишет, что поводом могли стать лекции, которые его отец читал студентам во время международной конференции в Китае. Презентации Колкера, утверждает родственник, перед каждой лекцией заверялись сотрудниками ФСБ.

Суд Новосибирска арестовал Дмитрий Колкера на два месяца — до 29 августа. Ученого увезли в Москву на самолете. Судя по сообщениям его супруги в соцсетях, он находился в СИЗО в Лефортово.