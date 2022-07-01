Завлабораторией НГУ заподозрили госизмене. У ученого четвертая стадия рака, его задержали в больнице

Суд в Новосибирске арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкера по подозрению в госизмене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой управление регионального судебного департамента.

Сын Дмитрия Колкера Максим сообщил, что ученый был задержан сотрудниками ФСБ, когда находился на лечении в больнице. По словам его дочери Алины Мироновой, у мужчины диагностирована последняя, четвертая стадия рака.

«В семь часов [утра] забрали больного человека, который практически при смерти и питался через трубочку в вене, из частной клиники. При этом только там ему могли помочь (мы были во всех клиниках Новосибирска)», — рассказал Тайге.инфо сын Колкера.

По словам родственников ученого, его обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Максим Колкер пишет, что поводом могли стать лекции, которые его отец читал студентам во время международной конференции в Китае. Презентации Колкера, утверждает родственник, перед каждой лекцией заверялись сотрудниками ФСБ.

Дмитрий Колкер — доктор физико-математических наук, автор 112 научных работ и трех патентов. Он также был научным сотрудником Института лазерной физики СО РАН, в отношении научного руководителя которого, 80-летнего академика РАН Сергея Багаева, завели в феврале уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным «Тайги.Инфо», задержание Колкера может быть связано с обвинениями в адрес Багаева.