В Госдуме предложили запретить продажу пластиковых пакетов и посуды на Байкале

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи и распространения в экологической зоне Байкала ряда товаров из пластика. Соответствующая запись появилась в думском реестре объектов законотворчества.

Авторами документа стали несколько депутатов, включая председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина.

Парламентарии предлагают запретить продажу пакетов, сумок, одноразовых мешков из полимерных материалов, а также посуды, столовых приборов и других одноразовых пластиковых товаров.

В пояснительной записке к проекту закона указано: «В связи с прогнозируемым увеличением внутреннего туристического потока, а также отсутствием механизмов утилизации пластика загрязнение берегов Байкала и его водотоков пластиковыми отходами будет только возрастать. Рост концентрации микропластика губителен для экосистемы озера Байкал, обитающих там эндемиков и для здоровья человека»,.

Поправки предложено внести в закон «Об охране озера Байкал» — впервые он был принят 1 мая 1999 года. В нем выделены три экологические зоны природной территории — центральная, буферная и зона атмосферного влияния. Они включают в себя ряд заповедников, заказников и водоохранную зону озера.

Если дополнения будут одобрены, то новые нормы начнут применяться в центральной экологической зоне Байкальской природной территории с 1 марта 2023 года, а в буферной — с 1 марта 2024-го.

В череде предложений по развитию России, которые Владимир Путин озвучил в рамках ПМЭФ-2022, было сохранение Байкала. «Город Байкальск должен стать эталоном экологоориентированного хозяйствования», — заявил он.