Крах однополярного мира, кризис в Европе и принципы развития России: о чем говорил Путин на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Мы сделали конспект доклада (некоторые заявления даны в отредактированном виде с сохранением фактического смысла).

О многополярном миропорядке и введенных санкциях

«Принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Неприкосновенность частной собственности, доверие к валютам подорваны партнерами ради амбиций».

Эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить и законсервировать. Это естественный ход истории. Шаблоны «навязываются из одного центра», игра идет в одни ворота — «такой мир неустойчив».

«Заявив о победе в холодной войне, США объявили себя «посланниками Господа на Земле». Интересы США объявляются священными. Они не замечают, что о себе все сильнее заявляют новые общественные центры. Их интересы невозможно игнорировать».

«Перемены носят фундаментальный, поворотный характер. <…> Будет ли дальше как прежде? Не будет. Лидеры западных государств не видят этого, цепляются за тени прошлого. Ничего вечного не бывает. Наши коллеги противодействуют ходу истории. Считают всё вне «золотого миллиарда» периферией, задним двором. Они считают себя исключительными».

Элиты западных стран «грубо и беспардонно насаждают свою этику и взгляды на культуру и историю».

Санкции были рассчитаны на то, чтобы «смять» экономику страны за счет «отзыва компаний с российского рынка», разрыва цепочек, заморозки активов. Очевидно, этого не вышло. Государственные органы сработали профессионально, народ проявил сплоченность.

Власти стабилизировали финансовые рынки, напитали экономику ликвидностью, подавили инфляционный всплеск. Экономическая динамика стабилизируется. Текущая инфляция составляет 16,7% — это «большой показатель, будем работать».

«Мрачные прогнозы не сбылись. <…> Заклинания про доллар по 200 и крах экономики — фактор информационной борьбы. Некоторые наши эксперты тоже поддались таким настроениям».

«Дальше мы должны предельно честно оценивать ситуацию, быть самостоятельными в этом. Мы сильные люди, можем справиться с любым вызовом, как и наши предки. Об этом говорит вся наша тысячелетняя история».

Об «обоюдоостром» влиянии санкций и взгляде на ситуацию в странах Запада

«Экономический блицкриг не имел шансов на успех. Санкционное оружие обоюдоострое, оно наносит сопоставимый или даже больший урон его конструкторам».

Европейские политики «нанесли удар по собственной экономике»: в Европейском союзе растет стоимость товаров, снижается качество жизни, конкурентоспособность предприятий. Прямые потери могут превысить 400 млрд долларов. Происходит «системная утрата конкурентоспособности европейскими компаниями».

Инфляция в отдельных частях еврозоны превысила 20%. Этот индикатор в России тоже находится на двузначных отметках, но власти защитили наименее обеспеченных граждан. «Высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российских банках. Высокая ставка прижимает экономику, да. Но население вернуло деньги [в банки] под высокий процент. <…> У нас проблем достаточно, но они пальцем на нас тыкают. Вынужден говорить об этом. Их общество будет раскалываться еще сильнее».

«Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет. Элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред собственным экономике, населению, бизнесу».

«Не желая использовать другие методы», власти ряда стран «запустили печатный станок»: в США денежная масса выросла на 38%, в ЕС — на 20%.

«США долгое время были крупными поставщиками продовольствия во всем мире. Гордились — и заслуженно, нам тоже есть чему у них поучиться. Но роль Америки изменилась: она превратилась в импортера — скупает продукты питания по всему миру. Еще сильнее это выражено в Евросоюзе. Отсюда глобальная инфляция. В раскручивание цен внесла долю провальная и энергетическая политика Европы».

«Это не результат последних месяцев. Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя, безответственная макроэкономическая политика стран так называемой Большой семерки, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов. При чем здесь наша военная операция на Донбассе? Вообще не имеет никакого отношения».

О специальной военной операции

«В такой ситуации на фоне возрастающих угроз решение о проведении специальной военной операции было сложным, но вынужденным. У нас было основанное на уставе ООН право защищать свою безопасность.

Запад не только стремился реализовать план «Анти-Россия», но также вел военное освоение Украины. <…> Сегодня наши солдаты и ополченцы Донбасса отстаивают безопасность России и ее право на будущее. Все задачи специальной военной операции будут решены! Залог тому — консолидация российского общества».

Ключевые принципы долгосрочного развития России

Открытость. «Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. <…> Мы расширяем взаимодействие со всеми, кто заинтересован — это подавляющее число людей на земле». Среди вариантов партнерства — торговое, культурное, научное, гуманитарное.

«Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. <…> Мы расширяем взаимодействие со всеми, кто заинтересован — это подавляющее число людей на земле». Среди вариантов партнерства — торговое, культурное, научное, гуманитарное. Предпринимательские свободы. «Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важна гибкость и свобода в экономике». Цель — «динамичное развитие экономики с опорой на частный бизнес».

«Бизнес нужно мотивировать, а не принуждать. <…> Предлагаю отказаться от большинства проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками нанесения вреда. Попрошу правительство проработать соответствующий механизм». Здесь же — предложение декриминализовать ряд преступлений, включая работу без лицензии или аккредитации.

«Дома надежнее. Не наступайте на старые грабли, <…> инвестируйте здесь. В социальную сферу, туристическую инфраструктуру, культуру и спорт».

«Ответственная и сбалансированная» макроэкономическая политика. Среди задач — «снижение инфляционного бремени на граждан и бизнес». Нужно достичь инфляции в 4%.

Среди задач — «снижение инфляционного бремени на граждан и бизнес». Нужно достичь инфляции в 4%. Социальная справедливость. «Развитие должно вести к сокращению неравенства, а не его росту». Одна из задач — сокращение разрывов в потенциале регионов. «Позитивная динамика реальных доходов граждан, снижение уровня бедности — главный показатель». «Социальные пособия должны вырасти. <…> Прошу держать на контроле разработку программ поддержки семей с детьми». Будущее России, согласно заявлению президента, — семья с двумя, тремя и более детьми.

«Развитие должно вести к сокращению неравенства, а не его росту». Одна из задач — сокращение разрывов в потенциале регионов. «Позитивная динамика реальных доходов граждан, снижение уровня бедности — главный показатель». «Социальные пособия должны вырасти. <…> Прошу держать на контроле разработку программ поддержки семей с детьми». Будущее России, согласно заявлению президента, — семья с двумя, тремя и более детьми. Опережающее развитие инфраструктуры. Среди предложенных шагов — запуск масштабного плана по ремонту дорог в регионах, модернизация ЖКХ, наращивание ресурсов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, поддержка сельского хозяйства.

Другая инициатива — сохранить Байкал. «Город Байкальск должен стать эталоном эколого ориентированного хозяйствования». В стране намерены использовать чистые технологии, снижать выбросы парниковых газов, развивать экономику замкнутого цикла.

«Объединяющий» принцип — создание «настоящего технологического суверенитета». «Все сферы жизни будут выстроены на качественно новом технологическом уровне».

«Импортозамещение — на панацея. Если повторять других, то мы рискуем оказаться в позиции постоянно догоняющих. <…> Нужно создавать собственные продукты и сервисы, конкурентные в мире. <…> «Производить все и вся невозможно и не нужно. Но нужно обладать критическими технологиями, чтобы обеспечить возможность производить любую продукцию». Задача — построение техноэкономики.

Послесловие

«Рождение нового многополярного миропорядка — трудный процесс. Но правила, содержание нового миропорядка будут задавать сильные суверенные государства. Идти вперед, меняться, чувствовать дыхание времени. Россия входит в наступающую эпоху мощной суверенной страной. Мы обязательно используем новые колоссальные возможности и станем еще сильнее».