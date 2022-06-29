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Экс-вокалистка Cream Soda Анна Романовская выпустила видео на песню «Антилюбовь»

Денис Ламехов
Сегодня в 21:47

Экс-вокалистка электронной группы Cream Soda Анна Романовская, работающая под псевдонимом 4NN4, выпустила клип на композицию «Антилюбовь». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе исполнительницы.

Режиссером видео выступила Таша Алакоз, ранее работавшая с Эрикой Лундмоен и Grappa Boy. Она рассказала: «Представьте мир, где правит антилюбовь. Цветы увядают, поцелуи не повторяются. По сюжету Аня в образе супергероя вакцинирует против любви».

Первая сольная композиция Романовской «Может быть» увидела свет в конце апреля 2022 года. Дебютный трек был посвящен прекращению романтических отношений и одновременному разочарованию в объекте любви.

«Я пою „подумаю о хорошем, о том, чего не может быть“, а мое эхо повторяет „может быть, может быть…“, как бы обещая, что все будет хорошо», — рассказала тогда певица.

Анна Романовская приняла участие в записи четырех альбомов Cream Soda: «Пожара» (2016), «Красиво» (2018), «Кометы» (2019), включая трек «Никаких больше вечеринок», а также полноформатника «Интергалактик» (2020).

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