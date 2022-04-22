Экс-вокалистка Cream Soda Анна Романовская выпустила первый сольный трек «Может быть»

Экс-вокалистка электронного коллектива Cream Soda Анна Романовская выпустила первый сольный трек «Может быть» под псевдонимом 4NN4. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе исполнительницы.
По словам самой Романовской, композиция посвящена прекращению романтических отношений и одновременному разочарованию в объекте любви. «Я пою „подумаю о хорошем, о том, чего не может быть“, а мое эхо повторяет „может быть, может быть…“, как бы обещая, что все будет хорошо», — заявила певица.
Анна Романовская приняла участие в записи четырех альбомов Cream Soda: «Пожар» (2016), «Красиво» (2018), «Комета» (2019), включая трек «Никаких больше вечеринок», а также полноформатник «Интергалактик» (2020).
В декабре 2021 года группа Cream Soda выпустила совместную композицию с московскими рокерами «Казускома» под названием «Год тигра».