Экс-вокалистка Cream Soda Анна Романовская выпустила первый сольный трек «Может быть»

Экс-вокалистка электронного коллектива Cream Soda Анна Романовская выпустила первый сольный трек «Может быть» под псевдонимом 4NN4. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе исполнительницы.

По словам самой Романовской, композиция посвящена прекращению романтических отношений и одновременному разочарованию в объекте любви. «Я пою „подумаю о хорошем, о том, чего не может быть“, а мое эхо повторяет „может быть, может быть…“, как бы обещая, что все будет хорошо», — заявила певица.