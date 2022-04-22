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Экс-вокалистка Cream Soda Анна Романовская выпустила первый сольный трек «Может быть»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:44

Экс-вокалистка электронного коллектива Cream Soda Анна Романовская выпустила первый сольный трек «Может быть» под псевдонимом 4NN4. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе исполнительницы.

По словам самой Романовской, композиция посвящена прекращению романтических отношений и одновременному разочарованию в объекте любви. «Я пою „подумаю о хорошем, о том, чего не может быть“, а мое эхо повторяет „может быть, может быть…“, как бы обещая, что все будет хорошо», — заявила певица.

Анна Романовская приняла участие в записи четырех альбомов Cream Soda: «Пожар» (2016), «Красиво» (2018), «Комета» (2019), включая трек «Никаких больше вечеринок», а также полноформатник «Интергалактик» (2020).

В декабре 2021 года группа Cream Soda выпустила совместную композицию с московскими рокерами «Казускома» под названием «Год тигра».

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