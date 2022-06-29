Издательство «Альпина» проведет лекции и публичные дискуссии в Доме творчества Переделкино

2 июля издательство «Альпина» проведет серию лекций, публичных дискуссий и мастер-классов в Доме творчества писателей в подмосковном Переделкино. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В рамках мероприятия писатели Дмитрий Захаров и Денис Драгунский расскажут о сборнике рассказов «Время вышло» — «Альпина» называет его «современной русской антиутопией».

Кроме того, философ Станислав Наранович и специалист по античности Полина Гаджикурбанова обсудят работу англичанина Джона Селларса «Философия безмятежности: тетрафармакос Эпикура».

Исследователь коренных народов Северной Америки Глеб Борисов расскажет, как изменилась жизнь этого региона с приходом колонизаторов. Историки Вадим Дамье и Дмитрий Рублев поспорят о личности революционера-анархиста Петра Кропоткина.

Врач-онкогематолог Михаил Фоминых напомнит о вреде обезвоживания, а зоопсихолог Алена Молодых расскажет о воспитании собак — эта лекция будет предназначена в том числе и для детей. Вместе с ребенком также можно будет смастерить ловца снов или придумать маску животного на одном из мастер-классов.

В рамках мероприятия будет работать книжный мини-маркет «Альпины». Событие завершится концертом инди-группы Uncle Pecos.

Вход свободный. Адрес: Московская область, Переделкино, Погодина, 4. Подробности и полное расписание активностей — на сайте проекта.