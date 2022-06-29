Польша включила симулятор выживания This War of Mine в школьную программу

Симулятор выживания This War of Mine включили в польскую программу внеклассного чтения в рамках инициативы «Игры в образовании», сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования страны. Это первая игра, попавшая в перечень для изучения.

Скачать This War of Mine на сайте ведомства могут все польские школьники и преподаватели. Там же рассказывается, что это за игра и в чем ее уникальность. Там же опубликованы три документа — информационная брошюра, сценарий урока польского языка, в котором можно задействовать симулятор, и инструкция по запуску.

Польские эксперты в образовании объяснили учителям, какие вопросы и самостоятельные задания задавать ученикам во время изучения This War of Mine и к каким выводам те должны прийти. Также дети будут изучать сборник писателя Тадеуша Боровского «Прощание с Марией. Рассказы».

Власти Польши не исключают, что в будущем к This War of Mine могут добавиться и другие игры.

Впервые о планах включить This War of Mine было объявлено еще в июне 2020 года.

В This War of Mine, разработанной польской студией 11 Bit, игроку предстоит сохранить в живых группу гражданских в осажденном Сараево во время гражданской войны в Югославии. Персонажи будут сталкиваться с нехваткой еды, лекарств и постоянной угрозой со стороны снайперов и мародеров.