Игра про осажденный Сараево вошла в польскую школьную программу

Министерство образования Польши включило в школьную программу игру This War of Mine в качестве внеклассного чтения. Об этом пишет Gazeta.pl.
Игра разработана студией 11 bit и представляет собой симулятор выживания. Игроку предстоит сохранить в живых группу гражданских в осажденном Сараево во время гражданской войны в Югославии. Персонажи будут сталкиваться с нехваткой еды, лекарств и постоянной угрозой со стороны снайперов и мародеров.
Прохождение игры будет рекомендовано старшеклассникам, которые родились позже 2002 года, изучающим историю и культуру, в частности, специализирующимся на социологии, философии и этике. Им предоставят бесплатный свободный доступ к This War of Mine.
Ранее в США впервые разрешили использовать видеоигру для лечения СДВГ у детей. Игра называется EndeavorRx, ее разработала компания Akili Interactive Labs. По мнению специалистов, она помогает улучшить внимание у детей от 8 до 12 лет.