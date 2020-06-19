Игра про осажденный Сараево вошла в польскую школьную программу

Министерство образования Польши включило в школьную программу игру This War of Mine в качестве внеклассного чтения. Об этом пишет Gazeta.pl.

Игра разработана студией 11 bit и представляет собой симулятор выживания. Игроку предстоит сохранить в живых группу гражданских в осажденном Сараево во время гражданской войны в Югославии. Персонажи будут сталкиваться с нехваткой еды, лекарств и постоянной угрозой со стороны снайперов и мародеров.

Прохождение игры будет рекомендовано старшеклассникам, которые родились позже 2002 года, изучающим историю и культуру, в частности, специализирующимся на социологии, философии и этике. Им предоставят бесплатный свободный доступ к This War of Mine.