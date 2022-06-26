Российские рестораторы начали заменять зарубежный крепкий алкоголь и вина отечественными

Из российских ресторанов стали пропадать зарубежные алкогольные напитки. Об этом «Известиям» рассказали представители бизнеса.

Речь о крепком алкоголе и винах, в частности, американского производителя Brown-Forman (виски Jack Daniel’s, Canadian Mist, водка Finlandia, ликер Southern Comfort), британского Diageo (виски Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водка Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon’s, пиво Guinness), французского Hennessy (коньяк, шампанское Moët).

Сейчас рестораны продают остатки, новых поставок не предвидится. Зарубежный алкоголь рестораторы заменяют российским и альтернативным зарубежным, производители которого остались в России.

Автор ежегодного винного гида «Российские вина» Артур Саркисян сказал, что компании вынуждены искать новых поставщиков. Они рассматривают варианты из России и стран СНГ, например, Грузии, Армении и Дагестана.

Российскими винами рестораны заинтересовались несколько лет назад, но сейчас эта тенденция усилилась, и даже те заведения, которые работали только с импортом, стали закупать отечественные напитки, говорит эксперт.

В Союзе виноградарей и виноделов заявили, что обстоятельства заставили рестораторов сделать то, что нужно было сделать давно, — перейти на напитки отечественного производства. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, зарубежным винам есть замена среди российских напитков, которые вышли на качество уровня иностранных.

Пока рестораторы все же заинтересованы в импортных алкогольных напитках, но вернуть их в меню сейчас может только параллельный импорт, в который алкоголь пока не включен, отметили эксперты.