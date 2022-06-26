перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Психологов в свердловских колониях обучили гипнозу для работы с заключенными при бунтах и голодовках 18:16
«Пошлая Молли» и Молодой Платон записали песню «Школьник» 16:59
Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта 16:41
Scott Crawford/YouTube
Пол Маккартни и виртуальный Джон Леннон спели «I’ve Got A Feeling» 15:58
Фанат создает ремейк игры The Simpsons: Hit & Run — на Unreal Engine 5 и с открытым миром 15:56
J-Hope из BTS анонсировал сольный альбом «Jack in the Box». Он выйдет в следующем месяце 15:20
Российские рестораторы начали заменять зарубежный крепкий алкоголь и вина отечественными 14:49
Роуэн Аткинсон считает, что в свободном обществе должно быть дозволено шутить обо всем 14:07
NurPhoto/Getty Images
ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией 13:32
Партия Макрона предложила прописать право на аборт в конституции Франции 12:58
Электромобиль Mercedes-Benz установил рекорд, проехав 1200 километров без подзарядки 12:43
«Главклубу» под давлением пришлось отменить выступления Манижи, Anacondaz и «Несчастного случая» 11:58
Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России 11:30
Jim Dyson/Getty Images
Оливия Родриго и Лили Аллен посвятили Верховному суду США песню «Fuck You» 10:33
В США приняли закон о контроле над оборотом оружия после стрельбы в техасской школе Вчера в 21:10
Reuters: США и страны G7 могут ввести эмбарго на российское золото Вчера в 20:20
Египтянин подал заявление в полицию на девушку из Tinder, которая отказалась оплатить счет пополам Вчера в 19:49
Жара в Москве, новый трек Тейлор Свифт и другие новости дня
Вчера в 18:10 дайджест
Власти Сербии ищут альтернативу российской нефти Вчера в 17:54
roscosmos.ru
Роскосмос начал серийное производство ракет «Сармат» Вчера в 16:52

Российские рестораторы начали заменять зарубежный крепкий алкоголь и вина отечественными

Семён Гудошников
Сегодня в 14:49

Из российских ресторанов стали пропадать зарубежные алкогольные напитки. Об этом «Известиям» рассказали представители бизнеса.

Речь о крепком алкоголе и винах, в частности, американского производителя Brown-Forman (виски Jack Daniel’s, Canadian Mist, водка Finlandia, ликер Southern Comfort), британского Diageo (виски Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водка Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon’s, пиво Guinness), французского Hennessy (коньяк, шампанское Moët).

Сейчас рестораны продают остатки, новых поставок не предвидится. Зарубежный алкоголь рестораторы заменяют российским и альтернативным зарубежным, производители которого остались в России.

Автор ежегодного винного гида «Российские вина» Артур Саркисян сказал, что компании вынуждены искать новых поставщиков. Они рассматривают варианты из России и стран СНГ, например, Грузии, Армении и Дагестана.

Российскими винами рестораны заинтересовались несколько лет назад, но сейчас эта тенденция усилилась, и даже те заведения, которые работали только с импортом, стали закупать отечественные напитки, говорит эксперт.

В Союзе виноградарей и виноделов заявили, что обстоятельства заставили рестораторов сделать то, что нужно было сделать давно, — перейти на напитки отечественного производства. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, зарубежным винам есть замена среди российских напитков, которые вышли на качество уровня иностранных.

Пока рестораторы все же заинтересованы в импортных алкогольных напитках, но вернуть их в меню сейчас может только параллельный импорт, в который алкоголь пока не включен, отметили эксперты.

События недели на afisha.ru
приключение
Дикая
Таисия Вилкова летит в Ниццу, а попадает в тайгу
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
фантастика
Род мужской
Актуальный хоррор Алекса Гарленда про страх женского перед мужским
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Артур Саркисян
Игорь Бухаров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить