Власти Литвы запретили импорт российского природного газа на законодательном уровне. Исключение сделали для транзита в Калининград, сообщается на сайте Сейма Литовской Республики, принявшего соответствующие поправки.

Согласно новому закону, газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа компании Klaipėdos nafta будут доступны только поставщикам из стран, не представляющих угрозы национальной безопасности Литвы, а также поставщикам, транспортирующим газ транзитом в Калининград.

Министр энергетики страны Дайнюс Крейвис заявил, что законопроект был подготовлен в рамках ограничения влияния России на энергетический сектор Европы, а также создания полной независимости Литвы от российского газа.

Он также отметил, что де-факто Литва уже перестала получать российский газ, но этот закон нужен, чтобы сохранить эту независимость в долгосрочной перспективе.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели антироссийские санкции, в рубли. Литва отказалась выполнять это требование.