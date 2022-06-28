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Свердловский губернатор ответил депутату КПРФ, предложившему закрыть «Ельцин-центр»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:55

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за «Ельцин-центр» после высказывания депутата КПРФ Александра Ивачева, предложившего его закрыть.

В своем телеграм-канале Куйвашев опубликовал видео, в котором заявил, что «Ельцин-центр» создан в соответствии с федеральным законом о защите исторического наследия российских президентов, «а не по чьему-то велению или хотению». «Он создан в соответствии с этим законом и должен функционировать и работать», — заявил губернатор.

По его словам, в наблюдательный совет Центра входят «уважаемые люди» — сотрудники администрации президента, полномочный представитель президента и сам Куйвашев. «Я знаю, что „Ельцин-центр“, чтобы окупить свое существование, сдает в аренду помещения, проводит мероприятия. Чем меньше мероприятий будет центр проводить, тем больше денег из бюджета нам придется тратить. Вы к этому готовы?» — добавил он.

Ранее партия КПРФ предложила разорвать договор о безвозмездной аренде помещения, в котором находится «Ельцин-центр», или вовсе закрыть эту площадку. Ивачев в соцсети «ВКонтакте» спросил Куйвашева, как он относится к такому предложению.

По словам депутата, бюджет области «дарит фонду» президентского центра Ельцина по 60–70 млн рублей в год. Это сумма эквивалентна доходам области от сдачи госимущества за весь 2021-й, утверждает член КПРФ.

Кроме того, по мнению Ивачева, «Ельцин-центр» «активно занимается антисоветской и натуральной антироссийской деятельностью». «Послы недружественных государств проводят там встречи. Иноагенты читают лекции. А мы, получается, все это спонсируем», — заявил депутат.

25 февраля, на второй день «спецоперации», «Ельцин-центр» призвал ее прекратить. Позже сообщение об этом пропало с официального сайта площадки. Ее представители пояснили, что убрали антивоенное заявление после требования силовиков.

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