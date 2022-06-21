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«Ельцин-центр» удалил с сайта призыв остановить «спецоперацию» после требования силовиков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

«Ельцин-центр» удалил со своего сайта заявление с призывом остановить российскую «спецоперацию» на территории Украины, которую опубликовали 25 февраля. Этого потребовали правоохранители, сообщили представители центра екатеринбургскому изданию It’s My City.

В чем состояла суть претензий силовиков, в центре не уточнили. Журналисты узнали, что, по данным веб-архива, при переходе по ссылке на заявление страница показывает ошибку 404 уже с 15 апреля, а в последний раз публикация была доступна 1 апреля.

В удаленном заявлении представители «Ельцин-центра» писали, что в 1991 году Россия и Украина сообща выбрали свою судьбу, отказавшись от наследия СССР, и начали путь к демократии и рынку, но спустя 30 лет «оказались по разные стороны линии фронта», и это «немыслимая беда для обеих стран и их народов».

4 марта Владимир Путин подписал закон о фейках о Вооруженных силах России. Согласно ему, за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ положен штраф до 1,5 млн рублей или до трех лет лишения свободы. Если фейк распространен с использованием служебного положения или группой лиц, то срок — до 10 лет. Если нарушение повлекло тяжкие последствия — до 15 лет.

По состоянию на 3 мая Следственный комитет возбудил 35 соответствующих уголовных дел.

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