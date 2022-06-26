Ремейк также полностью изменит миссии, внутриигровые диалоги и ролики с помощью повествовательного инструмента, разработанного самим Уордом.

Под открытым миром понимается наличие всех карт из оригинальных «The Simpsons: Hit & Run», соединенных вместе. Игрок сможет беспрепятственно перемещаться между ними.

Перенести оригинальную The Simpsons: Hit & Run на Unreal Engine 5 фанату удалось еще в августе прошлого года. Он говорил, что на весь процесс у него ушло около недели. Когда Уорд планирует до конца осуществить задуманное, он не уточняет.

Однако выходу фанатского ремейка могут помешать законодательство об авторском праве. Шоураннер «Симпсонов» Мэтт Селман ранее заявлял, что хотел бы увидеть ремейк игры, но, чтобы сделать это, потребуется справиться со «сложным корпоративным осьминогом».