Max Payne, Black & White и Twisted Metal: 10 игр, которым срочно нужен ремейк

Разработчик: BioWare Издатели: LucasArts, Aspyr Media Платформы: ПК, Xbox, Xbox One, macOS, iOS, Android

Еще один хит 2003 года и еще один первопроходец — это первая RPG во вселенной «Звездных войн». Но тут действие идет не параллельно оригинальной трилогии, а переносит игрока за 4000 лет до них. Пока Республика отходит от войны с темными лордами на нее надвигается новая опасность — ситхи, и протагонист (как и положено в подобных сюжетах) оказывается единственным препятствием на пути зла.

Игра встретила восторженные отзывы критиков и получила множество наград, в том числе несколько званий «Игра года». Среди фанатов Knights of the Old Republic до сих пор считается культовой.