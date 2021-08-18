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Max Payne, Black & White и Twisted Metal: 10 игр, которым срочно нужен ремейк

Семён Гудошников
Сегодня в 21:29

Современная индустрия масскульта помешана на ремейках. В кино это пересъемки голливудской и советской классики, в музыке — целые жанры, построенные на обработке и переосмыслении поп-хитов. В сфере видеоигр возвращение к оригиналу обычно происходит в виде ремастеров — портирования на платформы следующего поколения с улучшенной графикой или выхода новых частей, которые пытаются вернуться к истокам.

Но погрузиться в мир знакомой с детства игры, перенесенной в HD, дают не всем геймерам. Пользователь Reddit под ником u/WhiteMass спросил других юзеров, какие игры они бы хотели увидеть в графике образца 2021 года. Собрали самые интересные ответы.

Enter the Matrix (2003)

Разработчик: Shiny Entertainment
Издатели: Atari и Warner Bros. Interactive Entertainment
Платформы: ПК, Xbox, PlayStation 2 и Nintendo GameCube

© Скриншот из игры/«Игромания»

Первая видеоигра во вселенной «Матрицы». Действие разворачивается параллельно с сюжетами фильмов «Матрица: Перезагрузка» и «Аниматрица». Игроку дают на выбор двух персонажей: Ниобе или Призрака, которым необходимо вернуть капитанов кораблей на Зион — последний оплот человечества, чтобы противостоять наступлению машин.

Игра получила смешанные отзывы. Критиковали в основном как раз графику, которая уже на момент 2003 года казалась устаревшей. Хвалили рукопашные схватки, встроенные видеоролики и потрясающий саундтрек.

Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)

Разработчик: BioWare
Издатели: LucasArts, Aspyr Media
Платформы: ПК, Xbox, Xbox One, macOS, iOS, Android

© Скриншот из игры/Steam

Еще один хит 2003 года и еще один первопроходец — это первая RPG во вселенной «Звездных войн». Но тут действие идет не параллельно оригинальной трилогии, а переносит игрока за 4000 лет до них. Пока Республика отходит от войны с темными лордами на нее надвигается новая опасность — ситхи, и протагонист (как и положено в подобных сюжетах) оказывается единственным препятствием на пути зла.

Игра встретила восторженные отзывы критиков и получила множество наград, в том числе несколько званий «Игра года». Среди фанатов Knights of the Old Republic до сих пор считается культовой.

Twisted Metal (1995)

Разработчик: SingleTrac
Издатели: Sony Computer Entertainment
Платформы: PC, PlayStation, PlayStation 3, PlayStation Portable, PlayStation Vita

Лихая аркадная гонка, где главная цель — не прийти первым до финиша, а уничтожить всех врагов. На выбор игрока 12 автомобилей с индивидуальными особенностями и разрушительный арсенал из пулеметов, ракет и напалма. Бои организует некий Калипсо, который обещает победителю турнира исполнить заветное желание.

Критики хвалили уникальную концепцию и проработанный геймплей. Но массовую известность «Скрежет металла» не получил: версия для ПК изначально была издана только в Японии малым тиражом, из‑за чего в остальном мире о разработке SingleTrac узнали несколькими годами позже.

Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory (2005)

Разработчики: Ubisoft Montreal и Ubisoft Milan
Издатели: Ubisoft, Gameloft
Платформы: PC, PS 2 и PS 3, Xbox, Xbox 360 и Xbox One, Nintendo GameCube, Nintendo DS, Nintendo 3DS, N-Gage, мобильные устройства

© Скриншот из игры/Steam

Третья часть культовой серии игр в жанре стелс-экшен. На этот раз Сэму Фишеру необходимо предотвратить Третью мировую, которая может вспыхнуть из‑за конфликта в Азии. Chaos Theory считается последней Splinter Cell классического образца, начиная со следующей части — Double Agent, — разработчики попробуют осовременить геймплей и отвернут от себя часть фанатов.

На Metacritic у «Теории хаоса» 92 балла, это лучший показатель среди игр серии (если учитывать только ПК-версии).

Трилогия «Принц Персии» («Пески времени», «Воин внутри», «Два трона») (2003, 2004, 2005)

Разработчик: Ubisoft Montreal
Издатели: Ubisoft, SCEJ
Платформы: PC, PS 2-4, PSP, Xbox, Xbox One, Game Boy Advance, GameCube, Wii, мобильные телефоны

© Скриншот из игры/Steam

Прорывные для своего времени «Пески времени» сделали из «Принца Персии» (изначально платформера) полноценный 3D-экшен. Предыдущая попытка в этом направлении — Prince of Persia 3D — считается скорее провальной.

В «Песках времени» впервые появились все коронные элементы серии: паркур со сложными акробатическими приемами, который разбавляется динамичными схватками с врагами, и возможность вернуться назад во времени, если что‑то пошло не так. На протяжении двух следующих игр Ubisoft Montreal смогли не опустить планку качества.

В начале 2021 года должен был выйти ремейк «Песков времени», но фанаты раскритиковали его трейлер, посчитав графику тусклой, и в итоге релиз перенесли на неопределенный срок. Впрочем, на сайте Ubisoft все еще доступен предзаказ игры, а в качестве даты выхода значится «скоро».

Black & White (2001)

Разработчик: Lionhead Studios
Издатели: EA Games, Feral Interactive
Платформы: PC (Windows и Mac)

© Скриншот из игры/«Игромания»

Один из наиболее характерных представителей симулятора Бога и продолжатель идей предыдущих игр Питера Молинье, геймдизайнера-провидца и пионера жанра. Игроку предстоит управлять племенем людей на небольшом острове и выращивать огромное существо — воплощение Бога на Земле.

В руках геймера как созидательные, так и разрушительные силы. Островитянам можно послать дождь для роста урожая или ценные ресурсы для ускоренного развития. А можно обрушить кару небесную в виде молний и огненных шаров.

Spore (2008)

Разработчик: Maxis
Издатель: Electronic Arts
Платформы: PC (Windows и Mac)

© Скриншот из игры/Steam

Игра чем‑то похожа на предыдущую из списка (тоже симулятор Бога), но тут нужно руководить не племенем, а биологическими организмами — от стадии одноклеточного до высокоразвитой цивилизации.

На каждом игровом этапе (всего их пять) геймплей меняется: во время игры за амебу нужно есть более мелкие организмы и спасаться от более крупных (ну чем не PacMan), когда ваше существо становится более сложным организмом — это уже натуральная экшен-РПГ в духе Diablo, а на стадии цивилизации игра превращается во вдумчивую стратегию: приходится отстраивать города, налаживать экономику и двигать технику вперед, совсем как в какой‑нибудь Civillization. Дальше — выход к звездам.

Max Payne (первая и вторая части) (2001, 2003)

Разработчик: Remedy Entertainment
Издатели: Gathering of Developers, 3D Realms, Rockstar Games, MacSoft
Платформы: PC (Windows, Mac), Xbox, Game Boy Advance, PS 2-4, iOS, Android

© Скриншот из игры/Steam

Вернемся к экшенам. Эту разработку малоизвестной на тот момент финской студии можно назвать прародительницей первой игры из списка. Все дело в кинематографичности, нуарной атмосфере и возможности замедлять время (очевидно влияние той же «Матрицы», которая покорила большие экраны двумя годами ранее).

Две части похождений опального копа под прикрытием, которого ложно обвинили в убийстве, стали культовыми среди геймеров и критиков, собрав целую копилку наград. Третья часть 2012 года, которой занимались уже RockStar, тоже получила хорошие отзывы, но дотянуться до предшественников не смогла.

Deus Ex (2000)

Разработчик: Ion Storm
Издатель: Eidos Interactive
Платформы: PC (Windows и Mac), PS2, PS3

© Скриншот из игры/Steam

Второй стелс-экшен в нашем списке, но первый хронологически. Отличается от себе подобных запоминающимся киберпанк-сеттингом и вариативностью сюжета. Действие разворачивается в антиутопическом мире Земли 2052 года, который сталкивается с глубоким экономическим кризисом, разгулом терроризма и пандемией неизлечимой болезни — «серой смерти». Игроку предстоит бросить вызов всемирному злу в роли спецагента антитеррористической организации.

На Metacritic у Deus Ex 90 баллов от критиков и 92 от геймеров (а ее наград не счесть, включая несколько званий «Игры года» и одной из лучших игр всех времен). Шутер от первого лица с элементами стелса положил начало не только серии игр, но и целой вселенной с книгами и комиксами. Среди следующих игровых частей успех оригинала удалось повторить лишь Deus Ex: Human Revolution, которая вышла в 2011 году.

The Simpsons Hit & Run (2003)

Разработчик: Radical Entertainment
Издатель: Vivendi Universal Games
Платформы: PC, PS2, GameCube, Xbox

Пародия на Grand Theft Auto в мультяшных декорациях Спрингфилда. Знакомые герои оказываются невольными участниками реалити-шоу, которое снимают пришельцы Кэнг и Кодос. Всего в игре пять уровней, на каждом из которых нужно управлять определенным персонажем: Гомером, Бартом, Лизой, Мардж и Апу.

В отличие от своего большого брата, GTA, The Simpsons Hit & Run более травоядна: холодного и огнестрельного оружия тут нет — только три вида рукопашных атак, а при угоне автомобиля герой просто садится на пассажирское кресло и управление переходит к игроку. Посбивать случайных прохожих можно, но все они остаются живы. Зато водить в игре одно удовльствие — именно на автосим-аспекте разработчики сделали особый акцент.

Быть может, The Simpsons Hit & Run не снискала звание культовой, как некоторые предыдущие игры из списка. Но оценки критиков получила вполне достойные — в среднем 8 баллов из 10. Критики хвалили увлекательный геймплей и тонкий юмор, а также Спрингфилд, невероятно точно копирующий свой мультипликационный вариант.

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