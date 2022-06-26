Пол Маккартни и виртуальный Джон Леннон спели «I’ve Got A Feeling»

Когда Маккартни пел песню, на экране сзади него появился его коллега по The Beatles Леннон.

Прямо на сцене Маккартни рассказал, что идея такого дуэта пришла в голову Питеру Джексону, режиссеру документального фильма «Get Back», основанного на студийных сессиях для последнего альбома группы «Let It Be».

Однажды Питер Джексон позвонил мне и сказал, что может взять вокал Джона и вырезать его, чтобы мы могли сыграть вживую в туре. Это очень важно для меня. Я знаю, что это лишь виртуально, но да, это Джон. Мы снова вместе», — сказал Маккартни перед самим выступлением.

В прошлом году Пол Маккартни рассказал о причине распада легендарной группы The Beatles, участником и сооснователем которой он был. По словам музыканта, коллектив распался из‑за «семейной ссоры».