Reuters: США и страны G7 могут ввести эмбарго на российское золото

Президент США Джо Байден, а также лидеры стран «Большой семерки» договорятся о запрете на импорт золота из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к вопросу.

Эта мера станет очередной антироссийской санкцией на фоне «военной спецоперации» на Украине.

По информации издания, во вторник, 28 июня, американское министерство финансов распространит постановление о запрете ввоза нового золота в США. Это решение нацелено на большую изоляцию России от мировой экономики, так как оно будет препятствовать участию страны на рынке золота.

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз согласовал шестой пакт санкций против России. Он, в частности, предполагает частичное эмбарго на российскую нефть в страны ЕС.