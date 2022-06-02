Bloomberg: ЕС утвердил шестой пакет санкций против России

Руководство стран Евросоюза согласовало шестой пакет санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство называет его «самым жестким» к текущему моменту. В частности, он содержит запрет на поставки российской нефти по морю — ограничение вступит в силу в течение шести месяцев. Поставки по нефтепроводу «Дружба» санкции «временно не затронут», сообщает Bloomberg.

Среди других ограничений издание называет отключение Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от системы международных платежей SWIFT. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

В последний момент из списка ограничений был вычеркнут патриарх Московский и всея Руси Кирилл — на этом настоял президент Венгрии Виктор Орбан. Bloomberg пишет, что заявления венгерской стороны вызвали дискуссию о том, ждет ли страну судьба Великобритании, покинувшей ЕС, либо Венгрия самостоятельно выйдет из объединения.