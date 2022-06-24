«Нас берегут от самих себя»: инди-рокеры Harajiev Smokes Virginia! выпустили антиутопичный клип

Ролик снят креативным агентством «Громкие рыбы». В нем показаны мрачные пейзажи спальных районов, отряды темных сил, стирающие память жителей многоэтажек, и парень, который пытается уберечь своих близких.

«Идея этого видео довольно точно попадает в посыл нашей песни. Несмотря ни на что, мы не должны проявлять агрессию друг к другу, нам стоит постараться наладить диалог с близкими и приложить усилия, чтобы жить в мире, который порой оказывается очень хрупким», — заявил участник группы Игорь Шемякин.

Предыдущий сингл Harajiev Smokes Virginia! — «У меня ничего не происходит» — вышел в июле 2021 года. Тут можно посмотреть клип на него.