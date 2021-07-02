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Harajiev Smokes Virginia! выпустили клип на песню «У меня ничего не происходит»

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:20

Группы Harajiev Smokes Virginia! и Jerk из Казани выпустили клип на совместную песню «У меня ничего не происходит». Посмотреть ролик можно на ютьюбе.

По словам музыкантов, клип снимался на майских праздниках в казанском арт-пространстве Werk. В съемках приняли участие десятки горожан, которые откликнулись на сторис в инстаграме музыкантов.

Для Harajiev Smokes Virginia! это первый за всю историю клип. До этого группа ни разу не работала над проектом с такой большой командой, бюджетом и арендованной техникой.

Снял ролик московский режиссер и обладатель премии «Каннские львы» Артур Мирошниченко.

«Думаю, сегодня история про FOMO (fear of missing out — боязнь, что в твое отсутствие произойдут самые интересные события. — Прим. ред.) свойственна всем вне зависимости от возраста, — рассказал он изданию Enter. — Благодаря инсте и прочим сетям каждый легко может почувствовать себя пенсом и подумать, что его жизнь не столь наполнена событиями».

Песня «У меня ничего не происходит» появилась на стриминговых платформах в середине мая. По словам участников Harajiev Smokes Virginia!, трек родился в период продолжающейся зимней апатии и послужил своеобразным толчком для выхода из творческого застоя.

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