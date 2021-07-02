Harajiev Smokes Virginia! выпустили клип на песню «У меня ничего не происходит»

Группы Harajiev Smokes Virginia! и Jerk из Казани выпустили клип на совместную песню «У меня ничего не происходит». Посмотреть ролик можно на ютьюбе.

По словам музыкантов, клип снимался на майских праздниках в казанском арт-пространстве Werk. В съемках приняли участие десятки горожан, которые откликнулись на сторис в инстаграме музыкантов.

Для Harajiev Smokes Virginia! это первый за всю историю клип. До этого группа ни разу не работала над проектом с такой большой командой, бюджетом и арендованной техникой.