перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Нандор ищет любовь в трейлере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени» Вчера в 23:01
Turag Photography/Unsplash
Microsoft начнет сокращать свое присутствие в России до полного ухода с рынка Вчера в 22:19
Ozon начал продавать товары, ввезенные с помощью параллельного импорта Вчера в 21:10
В школьный курс истории предложили включить «военную операцию» на территории Украины Вчера в 21:01
Во «ВКонтакте» появился чат-бот «ЛизаАлерт» — он призван ускорить связь при поиске людей Вчера в 20:47
Stereolab опубликовали архивную композицию «Robot Riot» Вчера в 20:36
Смерть Юрия Шатунова, уход Nike из России и другие новости дня
Вчера в 20:27 дайджест
Европейский вещательный союз подтвердил отказ проводить «Евровидение» на Украине Вчера в 19:06
Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год Вчера в 18:51
Эквадорец Нобоа стал лучшим футболистом России по версии РФС Вчера в 18:29
Пресс-материалы
Кинотеатр «Пионер» и фонд «Дом с маяком» запускают цикл благотворительных показов Вчера в 18:10
Cisco окончательно уходит из России и Беларуси Вчера в 17:48
Тело создателя антивируса McAfee Джона МакЭфи все еще находится в морге спустя год после его смерти Вчера в 17:27
Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США Вчера в 17:20
В 53 городах России покажут прямую трансляцию спектакля «Школа жен» Вчера в 16:57
DiscoverWithDima/Wikimedia Commons
МИД Украины объяснил, как россияне могут получить визу для въезда в страну Вчера в 16:53
Голосовой помощник от Amazon сможет имитировать голоса других людей Вчера в 16:27
ИМИ выпустил книгу о музыкальных феноменах в российских регионах Вчера в 16:20
Приют «Подари жизнь» открыл сбор для погашения долга по аренде Вчера в 16:10
Кинофестиваль «Послание к человеку» объявил даты и продлил отбор фильмов Вчера в 15:56

Нандор ищет любовь в трейлере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»

Дарья Мельникова
Вчера в 23:01

Телеканал FX опубликовал дебютный трейлер четвертого сезона сериала о вампирах «Чем мы заняты в тени». Премьера первых двух эпизодов состоится 13 июля на Hulu.

В ролике Ласло пытается достойно воспитать энергетического вампира Коллина, который в конце третьего сезона превратился в малыша. Надя обдумывает, как привлечь более богатых людей в свой клуб для вампиров, а Нандор отчаянно ищет свою любовь.

В течение всего трейлера на фоне играет «Rasputin» группы Boney M, как и в ранее вышедшем тизере, который подтвердил возвращение Кристен Шаал в роли Проводницы. Актриса была приглашенной звездой в первом сезоне, но стала постоянным героем в третьем.

К своим ролям вернулись Кейван Новак, Мэтт Берри, Наташа Деметриу, Марк Прокш и Харви Гильен. В качестве сценаристов вновь выступили Стефани Робинсон и Пол Симмс, которые уже работали над предыдущими сезонами.

За основу сериала «Чем мы заняты в тени» взят фильм «Реальные упыри» Джемейна Клемента и Тайки Вайтити, который рассказывает о жизни соседей-вампиров, пытающихся выжить в современном мире. Первый сезон шоу вышел в марте 2019 года и получил положительные отзывы критиков и зрителей.

События недели на afisha.ru
приключение
Дикая
Таисия Вилкова летит в Ниццу, а попадает в тайгу
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
фантастика
Род мужской
Актуальный хоррор Алекса Гарленда про страх женского перед мужским
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Кристен Шаал
Мэтт Берри
Харви Гильен
Пол Симмс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить