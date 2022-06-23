Нандор ищет любовь в трейлере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»

Телеканал FX опубликовал дебютный трейлер четвертого сезона сериала о вампирах «Чем мы заняты в тени». Премьера первых двух эпизодов состоится 13 июля на Hulu.

В ролике Ласло пытается достойно воспитать энергетического вампира Коллина, который в конце третьего сезона превратился в малыша. Надя обдумывает, как привлечь более богатых людей в свой клуб для вампиров, а Нандор отчаянно ищет свою любовь.

В течение всего трейлера на фоне играет «Rasputin» группы Boney M, как и в ранее вышедшем тизере, который подтвердил возвращение Кристен Шаал в роли Проводницы. Актриса была приглашенной звездой в первом сезоне, но стала постоянным героем в третьем.