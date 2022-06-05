Вампирский рейв в тизере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»

Телеканал FX опубликовал первый тизер четвертого сезона сериала «Чем мы заняты в тени». Премьера первых двух эпизодов состоится 13 июля на Hulu.

В тизере вампиры веселятся на рейве под песню «Rasputin» группы Boney M. Гильермо катается на диско-шаре, пытаясь впечатлить Нандора, а Ласло присматривает за Колином, который в конце третьего сезона превратился в малыша.

Кроме того, ролик подтвердил возвращение Кристен Шаал в роли Проводницы. Актриса была приглашенной звездой в первом сезоне, но стала постоянным героем в третьем.