Вампирский рейв в тизере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»

Телеканал FX опубликовал первый тизер четвертого сезона сериала «Чем мы заняты в тени». Премьера первых двух эпизодов состоится 13 июля на Hulu.
В тизере вампиры веселятся на рейве под песню «Rasputin» группы Boney M. Гильермо катается на диско-шаре, пытаясь впечатлить Нандора, а Ласло присматривает за Колином, который в конце третьего сезона превратился в малыша.
Кроме того, ролик подтвердил возвращение Кристен Шаал в роли Проводницы. Актриса была приглашенной звездой в первом сезоне, но стала постоянным героем в третьем.
К своим ролям вернулись Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Димитриу, Марк Прокш и Харви Гильен. В качестве сценаристов вновь выступили Стефани Робинсон и Пол Симс, которые уже работали над предыдущими сезонами.
За основу сериала «Чем мы заняты в тени» взят фильм «Реальные упыри» Джемейна Клемента и Тайки Вайтити, который рассказывает о жизни соседей-вампиров, пытающихся выжить в современном мире. Первый сезон шоу вышел марте 2019 года и получил положительные отзывы критиков и зрителей.